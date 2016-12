Depois de se consagrar nos palcos do Brasil, o monólogo “Minha Mãe É Uma Peça” (2006), estreou nos cinemas em 2013, sob direção de André Pellenz. A adaptação tornou-se um dos maiores sucessos das telas do País, alcançando mais de 4,6 milhões de espectadores. Nesta quinta-feira (22), Paulo Gustavo reassume o papel da protagonista Dona Hermínia na continuação da obra, “Minha Mãe É Uma Peça 2”, desta vez sob direção de César Rodrigues, o mesmo da série “Vai Que Cola”, do canal pago “Multishow”, em que Gustavo integra o elenco.

“Acho que ‘Minha Mãe É Uma Peça’ faz sucesso porque, embora seja uma homenagem a minha mãe, é uma homenagem a todas elas. Todo mundo também vai identificar um pouquinho dos filhos, das tias, dos avós. É um filme para toda a família”, avisa Paulo Gustavo. Nesta continuação, Dona Hermínia aparece “repaginada”, como uma mulher rica e chique, que agora lidera o seu próprio programa de tevê, o qual aborda sua realidade como mãe. Mas mesmo com toda essa transformação, e ex-dona de casa de Niterói ainda precisa lidar com problemas com sua família.

Foto: Divulgação

Ninho vazio

No novo filme, os filhos mais novos, Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo) agora seguem rumo à vida adulta e buscam sua independência mudando-se para São Paulo. Sofrendo com a “síndrome de ninho vazio”, ela resolve visitar a irmã mais velha Lucia Helena (Patricya Travassos) em Nova York, nos Estados Unidos. Além da viagem, a história ainda aborda o relacionamento com o ex-marido Carlos Alberto (Herson Capri) e com outros membros da família.

Paulo Gustavo conta que decidiu dar continuidade ao longa por conta dos pedidos dos fãs. “Eu movimento muito minhas redes sociais e eles estão sempre ali atrás de notícias e me dando feedback. E a personagem da Dona Hermínia é muito carismática, ela conversa com vários públicos, da criança ao idoso. Todo mundo gosta dela e amou o primeiro filme ou já amava a peça de teatro antes”, justifica o idealizador da história.

O ator ainda revela que mesmo com a chegada da fama na vida da personagem, ela continua sendo a mãe apaixonada pelos filhos. “A essência dela continua a mesma, porque ser mais rico, mais pobre ou mais bonito não muda esse lugar de mãe”.