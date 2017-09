Diretor e dublador comentam ‘Lino’

Por mais distraído que possa ser, você com certeza percebeu que está havendo uma overdose de Selton Mello neste ano. Ele foi visto como ator em Soundtrack, é ator e diretor de O Filme de Minha Vida, que segue em cartaz, e a partir desta quinta ocupa mais de 400 salas – exatamente 439 – de todo o Brasil, fornecendo a voz ao personagem título de Lino – Uma Aventura de Sete Vidas. A animação de Rafael Ribas chega ao mercado num momento especial. Neste ano, comemora-se o centenário da animação brasileira. “Esses 100 anos se referem a um filme mítico, realizado em 1917 e do qual sobraram apenas frames. O Kaiser existe no imaginário de algumas pessoas, mas instituiu essa data, e é o que se comemora.”

Rafael prefere outra comemoração mais palpável – em agosto, completaram-se 51 anos da empresa fundada por seu pai, Walbercy Ribas, pioneiro da animação no País. 51 anos! “Meu pai foi um guerreiro da animação e largou uma carreira de sucesso na publicidade para realizar seu sonho. Eu fui muito marcado por ele, mas nunca me vi como um pioneiro. A animação no Brasil ainda é obra de poucos, mas não tenho esse sentimento heróico. Gosto de fazer as coisas. Tenho esse lado mais prático, e só lamento que as coisas sejam tão difíceis.” Rafael começou a conversar com Selton Mello sobre o projeto de Lino em 2010. Gravaram um teaser, que ajudou a vender a ideia à empresa Fox. Mas, na verdade, Lino surgiu em 2009, logo depois que Rafael lançou Grilo Feliz 2.

“O Grilo foi lançado com 110 cópias e fez 370 mil espectadores. Para mim foi um sucesso. Não sou louco de querer comparar nossas animações com as da Pixar e da Disney, que fazem milhões de espectadores. Eles (os norte-americanos) têm uma indústria da animação.