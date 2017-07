Conto de amor com boa dose de ácido sulfúrico

Um casamento que dura 45 anos, com marido e mulher em doce convivência afetiva e intelectual, apesar de alguns atritos, etc. Dito assim, Monsieur & Madame Adelman, de Nicolas Bedos, parece uma grande história de amor. Pode até ser isso, e é mesmo, desde que você conceda que histórias de amor possam conter também uma dose sulfúrica de incorreção política e a acidez de um limão verde.

A história dos Adelman é contada em flashback. Sarah (Doria Tiller), relata em entrevista a um jornalista (Antoine Gouy) como foi a sua vida com o célebre escritor Victor Adelman, interpretado pelo próprio diretor Bedos. Conta tudo, do namoro complicado ao controverso ato final, enquanto do lado de fora da casa rola uma cerimônia em homenagem ao finado. E, nas rodinhas de conversa de amigos, em voz baixa fala-se das circunstâncias suspeitas do desaparecimento de Victor.

No ato de contar a história ao jornalista, Sarah evoca a juventude tempestuosa, com Victor tentando se impor no ultracompetitivo meio literário francês. Fala também, sem rodeios, dos artifícios usados para conquistar o arredio candidato a escritor. A trama é pontuada por diálogos ácidos e inteligentes. Não faltam as rivalidades e a inveja em relação aos que já se deram bem no métier. Não falta a inevitável figura de um psicanalista e nem mesmo o meio familiar judaico, do qual brota o humor autodepreciativo mais inteligente do mundo.