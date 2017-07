Com Harry Styles, ‘Dunkirk’ estreia nesta quinta-feira

Após sucessos do cinema como “Interestelar”, “A Origem” e “Batman – O Cavaleiro das Trevas”, o cineasta Christopher Nolan apresenta às telas do Brasil seu mais novo filme, o longa-metragem “Dunkirk”. O filme é baseado em um evento “lado B” da Segunda Guerra Mundial, pouco lembrado nas aulas de histórias, mas não menos importante que os outros fatos. Ambientado na cidade da França de mesmo nome, a produção retrata o momento do conflito quando quase 400 mil homens da tropa dos aliados britânicos foram surpreendidos pelos inimigos. Pela terra, água e mar, “Dunkirk” mostra as tentativas de resgates destes soldados, enquanto eles buscavam pela sobrevivência, tudo isso rodado utilizando uma mistura inusitada entre a tecnologia Imax e filme 65 mm.

Após conquistar destaque em obras ficcionais, Nolan investe em um “milagre” real, que impactou diretamente o conflito mundial, mesmo que seja pouco abordado. Seu objetivo com “Dunkirk” foi transformar um momento histórico em algo imediato, por meio de um cinema imersivo. “O que aconteceu em Dunkirk foi um dos grandes momentos da história humana, um momento de vida ou morte contra o tempo! Foi uma situação de suspense extraordinário, esta é a realidade. Nosso objetivo com o filme foi levar a audiência para este fato com um absoluto respeito histórico, mas também com um degrau de intensidade e, claro, senso de entretenimento também”, explica o cineasta na divulgação do filme. Foto: Divulgação

Esperança

A história começa em maio de 1940, quando as Forças Expedicionárias Britânica, junto às tropas Francesa, Belga e Canadense, são forçadas a voltar ao litoral de Dunkirk. Apesar de suas “casas” estarem a apenas 26 milhas de lá, na cidade britânica Dover, o caminho desta rota não era fácil. O mar raso impedia os navios britânicos de resgatarem os homens em casos piores. Mas ainda havia esperança, a Operação Dínamo, considerado um milagre entre as operações militares, por ter dependido de pequenas embarcações.