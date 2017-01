O cinema mais moderno da América Latina está em São Paulo. Isso é o que afirma a rede Cinesystem, que inaugurou a sala no último dia 11 de janeiro, no Morumbi Town Shopping. O complexo com nove salas, sendo cinco delas VIP, contou com investimento de R$ 16 milhões, e é o primeiro a contar com projeções a laser em todas as salas. Os ingressos para as exibições variam entre R$ 28 e R$ 61.

Entre os diferenciais do espaço estão salas 3D com tecnologia da MasterImage, que proporciona brilho 20% maior do que o convencional; projeto luminotécnico que melhora a locomoção na sala; sistema Box in Box com padrão THX, o qual impede que até o som mais potente ultrapasse as paredes das salas; Lobby Domination; área reservada para deficientes físicos dentro do Espaço VIP e a sala “Cinépic”, a mais tecnológica da exibidora, com tela gigante, som Dolby Atmos® com 31 mil watts de potência, o que é mais que o dobro da potência de outras salas tecnológicas do mercado, e projeção digital a laser com tecnologia 4K e High Frame Rate (HFR).