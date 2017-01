Cinema: Luz, Câmera, Ação!

Luz, câmera, ação! Muita gente sonha poder falar essas três palavras em um set de filmagens, coordenando a cena, com atores hollywoodianos em um cenário de primeira qualidade. Mas até chegar a este nível da profissão de diretor, é necessário muito mais que assistir filmes e apertar o “play” da câmera.

O cineasta norte-americano Spike Lee, que também é professor na NYU (Universidade de Nova York), já divulgou uma lista com 95 títulos essenciais para todo aspirante a direção assistir. Ele reitera que a seleção não é requisito para se dirigir algo, mas que auxilia bastante na base de quem decide levar seu olhar para as telas. Na lista estão clássicos como “Yokimbo, o Guarda Costas”, de Akira Kurosawa; “Janela Indiscreta”, de Alfred Hitchcock; “Último Tango em Paris”, de Bernardo Bertolucci; os dois primeiros “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola, e até um brasileiro, “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles e Katia Lund.

Foto: Arquivo Pessoal / Ricardo Suzigan

Mas além de assistir filmes, o que mais é necessário para ser um bom diretor, em tempos onde qualquer um tem o poder de adquirir equipamento e postar seu filme na internet? O LIBERAL conversou com diretores de Americana, que não só entendem do assunto como também refletem sobre o atual mercado audiovisual mundial.

Baiones, que já atua na área há 11 anos com a Kabuto Produções, defende que além de gostar de cinema, os interessados em direção precisam estudar fotografia e luz.

“Não pode ficar pensando somente no glamour da sétima arte, pois ainda não é uma carreira reconhecida como pensam. Então, quem for entrar nessa tem que se preparar muito para pegar alguns trabalhos publicitários, institucionais, comerciais como um todo, pois não dá pra se viver somente de cinema no País”.

Foto: Baiones / Divulgação

Para ele, hoje não importa o equipamento com que a filmagem será realizada, mas sim o seu conteúdo. “Com qualquer câmera é possível gravar algo, lógico que se tratando de cinema, será necessário equipamentos profissionais que atenderam as necessidades do roteiro”, explica.

Ricardo Suzigan, que tem ganhado destaque por dirigir os clipes do cantor Rodrigo José, lembra que sua primeira produção como diretor foi o videoclipe “Desapareça”, realizado com uma câmera Canon T3i, considerada limitada por especialistas.

“Com certeza a internet foi a maior ferramenta para o crescimento dessa carreira. Hoje você encontra cursos, tutoriais, e principalmente consegue fazer seu vídeo e mostrar para quem quiser no mundo através do Youtube. Ainda existe a facilidade em comprar equipamentos que conseguem captar imagens com linguagem cinematográfica com muita qualidade com um valor bem mais baixo que antes, o que facilitara muito para esse crescimento de videomakers”, completa.

Nova geração revela as suas influências

Além da velha guarda, Baiones tem novos nomes da geração audiovisual tidos como suas referências.

“Gosto muito de alguns diretores como Davin Super Tramp, que faz um trabalho muito bom no Youtube e recomendo todos assistirem e reconhecerem, pois com certeza já viram algum vídeo dele passando pelo Facebook. Também aprecio Quentin Tarantino e Wes Anderson, pela forma mais underground que ele conduz seus filmes. Além dos professores, Kubrick, Spielberg, Hitchcock, Clint Eastwood”, indica.

Já Ricardo Suzigan cita o também americanense Marcelo Borelli, da MB Filmes, como seu principal “professor”, além de Daniel Ferro e Ricardo Camargo.

“No cinema mundial, minhas maiores referências são Quentin Tarantino, J.J. Abrams, George Lucas, Robert Zemeckis e Vince Gilligan. Sempre procuro usar algumas referências em homenagens a esses mestres”, conclui.