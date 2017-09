Cinedebate da Unisal reflete sobre ‘Escola Sem Partido’

O Unisal (Centro Universitário Salesiano) de Americana dá continuidade nesta terça-feira ao seu projeto Cinedebate. Os filmes da programação estão relacionados ao tema “Escola Sem Partido”. As sessões são gratuitas e ocorrem às 8h e 19h, no auditório roxo do Campus Maria Auxiliadora.

“Hoje vivemos um momento de retrocessos em questões sociais, manifestações e pensamentos. O programa ‘Escola Sem Partido’ é contrário aos princípios da educação laica, crítica, emancipatória e democrática. Essa edição visa colaborar com o debate sobre o tema, tanto para os educandos como para o público externo. Esse é um dos papéis da universidade, ter uma abertura para debater tais questões e refletir sobre como queremos uma sociedade democrática e plural”, avalia o professor Roberto Polezi, do curso de Comunicação da universidade e idealizador do projeto.

Programação