Cineclube exibe documentário em comemoração à Consciência Negra

O Cineclube Estação exibe, nesta terça-feira (21), às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea de Americana), o documentário “Menino 23: Infâncias perdidas no Brasil”. A exibição possui o intuito de comemorar o dia da Consciência Negra e fazer os espectadores refletirem sobre os problemas abordados no filme. Foto: Divulgação

Com direção de Belisário Franca, o documentário brasileiro, lançado em 2016, acompanha a investigação do historiador Sidney Aguilar e a descoberta de um fato assustador: durante os anos 1930, cinquenta meninos negros e mulatos foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para uma fazenda, no interior de São Paulo, onde tijolos marcados com o símbolo da suástica nazista foram encontrados. Os meninos passaram a ser identificados por números e foram submetidos ao trabalho escravo por uma família que fazia parte da elite política e econômica do país, e que não escondia sua simpatia pelo ideário nazista. Aos 83 anos, dois sobreviventes dessa tragédia brasileira, Aloísio Silva (o “menino 23”) e Argemiro Santos, assim como a família de José Alves de Almeida (o “Dois”), revelam suas histórias pela primeira vez.

LEIA TAMBÉM: Fãs de 'Harry Potter' não estão felizes com a presença de Johnny Depp em 'Animais Fantásticos'

O filme possui classificação indicativa para maiores de 10 anos. A exibição é aberta ao público e a entrada é gratuita. O MAC está localizado nas dependências do Centro de Cultura e Lazer (CCL), na Avenida Brasil, 1293, no Parque Residencial Nardini. Mais informações podem ser solicitadas pelo número 3408-4800.