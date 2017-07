Cineclube Estação exibe ‘As Aventuras de Tintim’ nesta terça-feira

No longa, Tintim passa a ser perseguido pelo misterioso Sakharine, após adquirir uma miniatura de uma embarcação. O jovem repórter é aprisionado pelo vilão, que está determinado a possuir o objeto. Na prisão, está também o alcóolatra Capitão Haddock, que era o dono do barco onde Tintim e ele são detidos, além do fiel cãozinho Milu, que acompanha o jornalista em todas as suas aventuras. Tintim e o Capitão embarcam então em uma aventura por locais exóticos.

“As Aventuras de Tintim” era originalmente o título da série do autor belga Georges Prosper Remi, o Hergé, criada em 1929. O sucesso do personagem jornalista viajante, que se envolve em diversas aventuras a cada reportagem, ganhou o mundo, com tradução para mais de 50 idiomas. Na década de 1990, a obra ganhou adaptação para a televisão, e em 2012, também tornou-se uma adaptação cinematográfica, assinada pelo renomado diretor norte-americano Steven Spielberg.

A adaptação de “As Aventuras de Tintim” ao cinema era um sonho antigo do cineasta, conforme publicado pelo jornalista Érico Borgo em crítica sobre o título, na ocasião do lançamento, no portal “Omelete”. “Em termos gráficos, se as imagens de divulgação lembravam os daguerreótipos mortuários do século 19, com os personagens parecendo cadáveres (o “vale da estranheza” é recorrente na animação por computação gráfica), quando o filme começa, tudo se dissipa em segundos. As formas caricaturais dos protagonistas, uma mistura de realismo com o traço de Hergé, convencem imediatamente, assim que se percebem os atores por trás das cascas digitais”, adianta Borgo sobre a produção, que remete aos álbuns “O Caranguejo das Tenazes de Ouro” e “O Segredo do Licorne”.

ACONTECE: O filme “As Aventuras de Tintim” será exibido nesta terça-feira (25), às 19h30. A entrada é gratuita. O MAC de Americana fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo. Informações pelo telefone 3408-4822.