Cineasta de Americana fala das dificuldades de se fazer cinema independente no País

Foto: Divulgação

Três dias de gravação, cinco atores envolvidos, cinco profissionais atuando na equipe técnica e outros três na pós-produção. Foi com essa equipe enxuta e em poucos dias que o ator e diretor André Luis Camargo, de Americana, gravou “Julia”, seu primeiro curta-metragem. Envolvido com audiovisual desde 2012, mas cinéfilo desde a infância, o americanense tem se destacado em festivais independentes, prepara uma nova produção e sonha em comandar o primeiro longa-metragem.

O enredo de “Julia” mostra a história de um executivo bem-sucedido que tem sua rotina alterada com visões e perturbações com sua namorada Julia. Ele busca orientação em conversas com seu vizinho do andar de cima. Em um bate-papo com o LIBERAL, o diretor falou da sua paixão pelo cinema, das dificuldades em fazer filmes no Brasil e do potencial artístico da RPT (Região do Polo Têxtil).

“As produções se apoiam em Leis de Incentivo Fiscal, que não vejo de maneira nenhuma de forma negativa, mas se é uma lei de ‘incentivo’ deveria ser dirigida aos que estão começando e não contam com uma estrutura física nem capital para suas produções”, comentou. “Nossa região tem muito potencial, muita gente talentosa! Tanto na parte técnica quanto atores”, ressaltou.