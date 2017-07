Cine Materna exibe ‘Meu Malvado Favorito 3’

O projeto Cine Materna segue desenvolvendo sessões mensais no Moviecom do Tivoli Shopping para mães acompanhadas de seus bebês de até 18 meses. Nesta terça-feira (11), o projeto apresenta o recém-lançado “Meu Malvado Favorito 3”, às 14h. Na ocasião, a sala é adaptada para atender ao conforto das crianças e das mães. O filme será exibido em versão dublada, com 3D.

“Meu Malvado Favorito 3” chegou às salas brasileiras há duas semanas. A produção da Illumination mostra a crise de identidade vivida pelo vilão Gru, que começa quando ele é despedido do seu emprego e, no mesmo período, descobre que tem um irmão, com personalidade totalmente oposta a sua. A partir disso, os dois iniciam o projeto de um roubo com grandes proporções, que torna-se uma experiência de grande rivalidade entre eles. O filme também apresenta aos fãs da franquia um novo personagem, o vilão Balthazar Bratt, que planeja destruir Hollywood.

Foto: Divulgação

“Gru amoleceu um pouco desde que ele virou pai. Ele não é aquele ‘super vilão’ endurecido que conhecemos de cara, mas ainda guarda aquele traço malvado em si. A Lucy é extremamente estilosa e, embora isso torne sua animação mais difícil, sua echarpe sempre presente simplesmente a define. A Margo está ainda mais expressiva e empática neste capítulo, a traquinagem da Edith está ainda mais sutil e a Agnes, se é que isso é possível, está ainda mais adorável do que podemos imaginar”, explicou o diretor Pierre Coffin, sobre o novo filme da franquia.