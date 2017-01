Cine Materna apresenta comédia nacional na próxima semana

O projeto Cine Materna, que promove sessões de cinema para as mães assistirem acompanhadas dos bebês, exibe nesta terça-feira o filme “Minha Mãe É Uma Peça 2”. A sessão será realizada às 14h10, no Cinemark do Shopping Iguatemi Campinas. A ação abriu a oportunidade para mães assistirem ao filme gratuitamente. Foto: Divulgação

As dez primeiras espectadoras que realizarem o cadastro no site www.cinematerna.org.br/vale e chegarem primeiro portando a imagem da promoção não pagarão o ingresso. A comédia “Minha Mãe É Uma Peça 2”, do ator Paulo Gustavo, estreou no último dia 22 de dezembro e já conquistou público de mais de 6 milhões de pessoas. Na história, ele interpreta Dona Hermínia, dona de casa que agora assume um programa na tevê. Porém, a mãe superprotetora passa a lidar com o “ninho vazio” a partir da mudança dos filhos Juliano (Rodrigo Pandolfo) e Marcelina (Mariana Xavier) .

Projeto

O Cine Materna foi criado em 2008 por um grupo de mães, visando promover o resgate social das mulheres, que muitas vezes deixam de realizar momentos de lazer para cuidarem de suas crianças. A ideia também é fortalecer o vínculo com os bebês e incentivar a troca de experiências entre as participantes.