Cine CPFL exibe filme brasileiro inédito

O Cine CPFL exibe nesta quinta-feira uma produção brasileira ainda inédita: “Música Pelos Poros”, documentário dirigido por Marcelo Machado que encerra a mostra “Cinema e Reflexão”, do Instituto CPFL, de Campinas. O longa-metragem será apresentado em sessão com recursos de audiodescrição, janela de Libras e legendas descritivas a partir das 19h. Os ingressos, no entanto, devem ser retirados com antecedência.

O documentário apresenta um elenco de músicos que transitam entre o jazz, a música instrumental, tradicional e canção. O longa foi filmado durante uma reunião dos artistas em uma fazenda, no Festival Artes Serrinha, em Bragança Paulista. O encontro, com artistas vindos de diferentes regiões do Brasil e também da Colômbia, Cabo Verde, Azerbaijão e Coreia do Sul, traz nomes como Benjamim Taubkin, Marcos Suzano, Jacques Morelenbaum, Mayra Andrade, Carlos Malta, Kyungso Park’s, Sahib Pashazadec, Antonio Arnedo, Sacha Amback e Jovi Joviniano.

Foto: Divulgação

A obra foi vencedora do prêmio de melhor filme no 12º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, realizado no começo deste mês. A ideia do diretor Marcelo Machado (“Tropicália”) busca mostrar o processo de criação da música, com liberdade, num mundo com cada vez mais coisas prontas. Após a projeção, o diretor e o músico Benjamim Taubkin recebem o público para um debate.