Cine Biblioteca exibe o novo filme ‘A Bela e a Fera’ nesta quarta-feira

O projeto Cine Biblioteca, da Biblioteca Professora Jandyra Basseto Pântano, em Americana, exibe neste mês de agosto filmes baseados em obras literárias. O primeiro título da programação intitulada “Das Páginas para as Telas” é “A Bela e a Fera”, lançado em versão live-action neste ano. A exibição ocorre às nesta quarta-feira (2), às 14h, com entrada gratuita.

Na nova versão do clássico, dirigido por Bill Condon, Bela é interpretada pela atriz Emma Watson. O pai da jovem moradora de uma aldeia francesa é capturado pela Fera, papel do ator Dan Stevens, e em troca da liberdade do pai, ela propõe seu próprio aprisionamento. Ao residir no castelo junto a Fera, Bela conhece diversos moradores mágicos do local, e ainda a real história da Fera, que é um príncipe que foi amaldiçoado, e que só retornará à forma humana quando encontrar o amor.

LEIA TAMBÉM: Festival de Gramado 2017 divulga filmes em competição

Tanto o live-action de 2017, quando o filme de animação da Disney de 1991, que trouxeram “A Bela e a Fera” ao conhecimento do público, são inspiradas no livro homônimo da francesa Jeanne-Marie Le Prince, escrito em meados de 1750. Entretanto, a obra teria sido baseada na adaptação do conto adulto, escrito pela também francesa Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, na década anterior.