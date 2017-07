Cine Biblioteca exibe ‘Moana’ em programação de férias

Embalado pelo clima de férias escolares, o Cine Biblioteca, projeto de cinema da Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, de Americana, promove neste mês a exibição de filmes do gênero infantojuvenil, sempre dublados, às quartas-feiras, às 14h. A entrada é gratuita. O primeiro filme da programação é a animação “Moana – Um Mar de Aventuras”, uma das mais recentes dos estúdios da Disney, que chegou aos cinemas brasileiros em janeiro deste ano. O filme obteve duas indicações ao Oscar de 2017.

Na história, a jovem personagem que dá nome ao filme é filha do chefe de uma tribo de uma ilha no Oceano Pacífico. Eles são descendentes de navegadores, mas não saem do local por diversos anos, devido uma maldição. Moana decide descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, então parte para uma aventura pelo mar aberto, acompanhada pelo semideus Maui.

Para realizar a animação, a 56ª da Disney, a equipe realizou uma densa pesquisa sobre as diversas tribos que habitaram territórios no Oceano Pacífico. Eles descobriram que há três mil anos viajantes polinésios, considerados por historiadores os maiores navegadores do mundo, cruzaram este Oceano e descobriram milhares de ilhas. Segundo os estudiosos, por um milênio, as viagens foram interrompidas, mas não há explicações sobre a parada das explorações.