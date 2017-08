Charlize Theron enfrenta espiões em ‘Atômica’

Agora, a atriz estrela “Atômica”, em que interpreta uma espiã do MI6 (sim, a mesma organização de inteligência que “comanda” as missões de James Bond) em plena Guerra Fria. Brutal, Lorraine Broughton não está aberta ao diálogo e resolve tudo na base da porradaria – sem se esquecer de um toque especial de sensualidade, no entanto. “Levou anos para que eu me sentisse confortável para fazer uma personagem como essa”, revelou a atriz, em entrevista a revista norte-americana Time.

A produção é dirigida pelo novato David Leitch, coordenador de dublês especialista em dirigir cenas de ação e que trabalhou em produções como “O Destino de Júpiter”, “Tron: O Legado” e “X-Men Origens: Wolverine”. Leitch também trabalhou em “John Wick: Um Novo Dia Para Matar”, que mostra Keanu Keeves (“Matrix”), como um assassino implacável. Kelly McCormick, produtora de “Atômica” e esposa do diretor o encorajou a fazer o mesmo com Theron.

O longa é inspirado na graphic novel “The Coldest City”, de Antony Johnston e Sam Hart, e exigiu o máximo de Theron: a atriz teve oito personal trainers para alcançar o corpo ideal para sua personagem. Além disso, ela também treinou com Keanu Reeves enquanto o ator se preparava para filmar o segundo “John Wick”. A atriz também quebrou dois dentes durantes as filmagens do longa. Mas será que Lorraine vai entrar para o seleto grupo de heroínas do cinema, do qual fazem parte personagens como Ripley (“Alien”), Sarah Connor (“O Exterminador do Futuro”) e A Noiva (“Kill Bill”)? “Estou tentando quebrar essas formas de como as mulheres deveriam se comportar nos filmes”, disse Theron.

LEIA TAMBÉM: 'Mulher Maravilha' supera bilheteria de 'Batman Vs. Superman' nos EUA