CEU de SB exibe animação ‘Procurando Dory’ de graça

A personagem Dory ganhou tanto destaque em “Procurando Nemo” (2003), que em 2016 ganhou seu próprio filme da Disney-Pixar. E é “Procurando Dory” que embala a nova edição do Cineclube CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), em Santa Bárbara d’Oeste. A sessão ocorre neste sábado, às 19h, com entrada gratuita.

Em “Procurando Dory”, a protagonista busca agora por seus pais. Ela tem poucas lembranças deles e conta com amigos como Hank, um polvo briguento, Bailey, uma baleia branca sem habilidades de localização, e Destiny, um tubarão-baleia míope. Mais que uma mera história para entretenimento infantil, “Procurando Dory” busca conscientizar sobre temas como adoção, inclusão social e preservação do meio ambiente. Foto: Disney Pixar / Divulgação

Projeto. As exibições de cinema no CEU de Santa Bárbara d’Oeste foram iniciadas no último mês de fevereiro, e tem realização mensal, sempre no último sábado do mês, e com entrada gratuita. O projeto ocorre em parceria com a ONG (Organização Não Governamental) Cineclube Estação, de Americana, que já realiza projetos de exibições há mais de uma década.

Na ocasião do lançamento do projeto, a coordenadora do CEU de Santa Bárbara, Tarsila Rapassi, explicou ao LIBERAL que o Cineclube surgiu do desejo de proporcionar aos frequentadores do espaço cultural no bairro Planalto do Sol 2 a oportunidade de acesso a mais uma manifestação artística. Segundo ela, as sessões mensais promovem a fruição da arte e a reflexão sobre temas atuais e relevantes, e ao final das exibições são realizados bate-papos sobre a obra.

ACONTECE

O filme “Procurando Dory” será exibido neste sábado, às 19h. A entrada é gratuita. O CEU fica na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol 2. Informações pelo telefone 3458-5868.