‘Cada Um na Sua Casa’ é atração do Cineclube Estação

Foto: Divulgação

Encerrando a programação de agosto, o projeto Cineclube Estação exibe nesta terça-feira, a partir das 19h30, a animação “Cada Um na Sua Casa”, produzido pelos estúdios DreamWorks (os mesmos que criaram “Como Treinar Seu Dragão” e “Os Croods”). A exibição acontece no MAC (Museu de Arte Contemporânea) do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, em Americana e tem entrada gratuita.

Lançado em abril de 2015, o longa mostra o planeta Terra sendo invadido por extraterrestres chamados Boov, que estão em busca de um novo planeta para chamar de lar. Eles convivem pacificamente, já que os humanos não sabem de sua existência. Entretanto, um dia a jovem adolescente Tip encontra o alien Oh, que foi banido pelos Boov devido às várias trapalhadas.

Assim, os dois logo embarcam em uma aventura onde aprendem sobre as relações intergalácticas. “Cada Um na Sua Casa” fez tanto sucesso que ganhou até mesmo uma série animada, “Nossa Casa: As Aventuras de Tip e Oh” lançada em parceria com a Netflix.