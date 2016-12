Cinema: o Brasil no pódio em 2016

Até o terceiro trimestre de 2016, período que equivale as informações mais recentes apuradas pela Ancine (Agência Nacional do Cinema), 146,1 milhões de pessoas foram ao cinema no país. Esse número representa aumento de 10,5% com relação ao mesmo período no ano passado, e é avaliada positivamente, considerando a atual situação econômica do País.

Outro aumento observado pela Ancine foi o da procura por filmes nacionais, que subiram de 10,9% dos espectadores em 2015 para 14,8% em 2016. Já a participação do público em filmes estrangeiros caiu de 89,1% no ano passado para 85,2% neste ano. Foto: Divulgação

O Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, responsável pela organização destas informações de mercado, criou em 2016 um de público com títulos brasileiros e todos os títulos exibidos nos cinemas durante o ano, mostrando em tempo real quais os mais vistos.

O grande sucesso de bilheteria do ano foi o religioso “Os Dez Mandamentos – O Filme”, que conquistou 11,3 milhões de pagantes. O longa-metragem é uma adaptação da história bíblica que também foi exibida na tevê, em novela homônima da Rede Record. A obra rompe um hiato de seis anos sem um filme brasileiro liderar as bilheterias do País. O último nacional que conseguiu o primeiro lugar foi “Tropa de Elite 2”.

O segundo filme mais visto no Brasil foi “Capitão América – Guerra Civil”, inspirado nas HQs (histórias em quadrinhos) da Marvel, com 9,6 milhões de espectadores, seguido pelos títulos “Batman vs Superman – A Origem da Justiça”, com público de 8,5 milhões; “Procurando Dory”, com 8,1 milhões; e “Esquadrão Suicida”, com 7,8 milhões.

Por último, mas não menos importantes, 2016 terminou com três grandes estreias entre os meses de novembro e dezembro, mas pela data dos lançamentos não figuram nas listas dos mais vistos do ano. Baseado no mundo dos bruxos criados por J.K. Rowling com a saga “Harry Potter”, “Animais Fantásticos e Onde Habitam” é o primeiro de uma série de cinco longas baseados em aventuras do magizoologista Newt Scamander, interpretado pelo vencedor do Oscar Eddie Redmayne.

Em dezembro, “Rogue One – Uma História Star Wars” chegou às telas, revelando detalhes da saga de George Lucas, que ocorreram antes do “Episódio 4 – Uma Nova Esperança” (1977). O filme já acumula bilheteria de 600 milhões de dólares em apenas duas semanas em cartaz.

Outro destaque do mês é “Minha Mãe É Uma Peça 2”, a continuação da obra do ator Paulo Gustavo, que estreou no último dia 22 e já conquistou dois milhões de espectadores. O filme também está em cartaz em 1.125 telas do País, um recorde brasileiro.