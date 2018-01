Biblioteca de Americana exibe ‘Carros 3’ nesta quarta-feira com entrada gratuita

Além das sessões do Cine Biblioteca, que ocorrem às quartas-feiras de janeiro, sempre às 14h e com títulos voltados ao público infantojuvenil, a Biblioteca Municipal de Americana promove sessões de contação de histórias todas as sextas-feiras do mês, às 15h. Na edição da semana passada, o evento recebeu 70 pessoas, entre adultos e crianças, e contou com os contadores do grupo Um Passarinho Me Contou. “Foi um público muito bom. Geralmente, durante o ano letivo, as famílias não conseguem vir à biblioteca, por isso, as férias acabam sendo uma grande oportunidade para que elas frequentem esse espaço tão importante”, destaca o orientador cultural Leonardo Luciano. Foto: Marcelo Rocha_O Liberal

E no sábado, o ilustrador americanense Romi Carlos ministra a oficina “Como Ilustrar Um Quadrinho”. A atividade ocorre das 13h às 17h20, e os interessados devem entrar em contato previamente pelo e-mail bibliotecadeamericana@gmail.com, informando nome, idade e telefone. No dia da oficina, cada participante deve levar ao local um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Fundo Social da Solidariedade, além de lápis ou lapiseira e borracha, que serão usados em atividades.

LEIA TAMBÉM: Depois de deixar a TV, Luiz Fernando Carvalho planeja rodar dois filmes

ACONTECE: O filme “Carros 3” será exibido nesta quarta-feira, às 14h. A entrada é gratuita. A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça Comendador Muller, 172, Centro. Informações pelo telefone 3471-9157.