Após sucesso no Globo de Ouro, ‘La La Land’ estreia hoje no Brasil

Se ainda considerarmos o Globo de Ouro como “termômetro” para o Oscar 2017, a disputa não terá para ninguém: “La La Land – Cantando Estações” venceu sete categorias da premiação, realizada no último dia 8 de janeiro, consagrando-se como o favorito do ano. O romance musical foi eleito nas categorias melhor comédia ou musical, melhor diretor e roteiro (ambos para Damien Chazelle, do filme vencedor da estatueta de melhor ator coadjuvante do Oscar no ano passado, “Whiplash”), melhor ator em comédia ou musical (para o “queridinho de Hollywood” Ryan Gosling), melhor atriz em comédia ou musical (para outra “queridinha” dos cinemas, Emma Stone), e melhor canção original e trilha sonora (para o compositor Justin Hurwitz).

O filme já entrou em cartaz nas últimas semanas em alguns cinemas brasileiros, por conta de sua pré-estreia. Mas pode ser visto oficialmente no País a partir desta quinta-feira. Na história, o pianista Sebastian conhece a atriz iniciante Mia ao chegar em Los Angeles, a “capital da fama”, nos Estados Unidos. Os dois se apaixonam perdidamente, entretanto, precisam driblar as dificuldades impostas pela busca do sucesso para manterem o relacionamento amoroso.

Foto: Paris Filmes

Com “La La Land”, Chazelle presta sua homenagem às lendas do cinema, enquanto aproveita para explorar a realidade desta área norte-americana. “Para mim, era importante fazer um filme sobre sonhadores, sobre duas pessoas que têm este sonho gigante as movendo, que os une, mas também os separam”, observa o diretor na divulgação do longa-metragem.

O cineasta, que consagrou-se com “Whiplash” (que também tem relação com a música, quando aborda a saga de um baterista em busca da perfeição), observa que os dois filmes possuem diferenças, entretanto, ambas as produções refletem sobre como manter o equilíbrio entre a vida e a arte. “Ambos abordam algo que é bastante pessoal para mim, sobre como balancear a realidade e os sonhos e, especificamente, como equilibrar o seu relacionamento com a arte com o seu relacionamento com outras pessoas. Com ‘La La Land – Cantando Estações’, eu quis contar isso usando música, em canções e danças. Acho que o gênero musical é um ótimo meio parar expressar este equilíbrio entre sonhos e realidade”.

A obra, por si só, já começou como um sonho, pela vontade de Chazelle em criar um longa-metragem influenciado pela “era de ouro”, com o melhor dos musicais clássicos e românticos da França e Estados Unidos, mas baseado na realidade atual. “Queria fazer uma história de amor e também criar um musical como os que eu conheci quando criança, mas atualizá-los de uma forma moderna. Queria explorar o uso das cores, cenários, figurinos, e todos estes elementos dos filmes ‘old schools’, para contar uma história do nosso tempo”, lembra o diretor. E funcionou: “La La Land – Cantando Estações” já se consagra como um dos “melhores clássicos” do século 21.

