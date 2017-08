‘Annabelle 2’ chega aos cinemas com origem da boneca demoníaca

Não se deixe enganar: apesar de “Annabelle 2: A Criação do Mal” possuir o numeral “2” no título, a produção, dirigida por David F. Sandberg (que fez sua estreia no cinema com “Quando as Luzes se Apagam”, lançado no ano passado) e que estreia hoje nos cinemas brasileiros, na realidade, se trata de um prelúdio e mostra as origens da boneca demoníaca vista no primeiro filme, lançado em 2014, e em “Invocação do Mal”, que estreou em 2013.

No enredo, anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas (Anthony LaPaglia) e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira (Stephanie Sigman) e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado: Annabelle, uma boneca criada pelo próprio artesão.

O primeiro “Annabelle” foi lançado após o grande sucesso de “Invocação do Mal”, dirigido por James Wan. Na produção, são mostrados casos de imóveis e objetos mal-assombrados que são investigados pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Entre eles, está a boneca, guardada a sete chaves num museu criado pelo casal. Já “Invocação do Mal 2”, lançado no ano passado, deu origem a um novo terror, chamado “A Freira”, que chega aos cinemas em julho de 2018.