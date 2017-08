Animação belga é atração do Ponto MIS de Hortolândia

Foto: Divulgação

Adaptação aos cinemas dos quadrinhos do belga Hergé, “As Aventuras de Tintim” é a atração desta quinta-feira do Ponto MIS (Museu de Imagem e do Som), a partir das 14h, na Escola de “Artes Augusto Boal”, em Hortolândia. Dirigido por Steven Spielberg, um dos mais renomados cineastas de Hollywood, a animação tem ainda a produção de Peter Jackson (“O Senhor dos Anéis”).

Na trama da produção, lançada em 2011, Tintim é um jovem repórter que compra um galeão antigo e descobre, por acidente, que o objeto possui uma série de pistas que podem levá-lo a um tesouro de valor inestimado. Assim, o jovem se une ao Capitão Haddock na busca pela fortuna, enquanto precisa derrotar e despistar o doutor Ivanovich Sakharine, que também está interessado no ouro.

“As Aventuras de Tintim” é um projeto pretensioso de Spielberg e Jackson, que utilizaram a mesma tecnologia 3D usada em filmes como “Os Fantasmas de Scrooge”, “A Lenda de Beowulf” e “O Expresso Polar” para criar os personagens. Os atores, além de dublarem a aventura, também emprestaram seu corpo para fazer a captação de movimentos.