Andy Serkis vem ao Brasil para lançar ‘Planeta dos Macacos: A Guerra’

Andy Serkis vem ao Brasil para o lançamento do filme Planeta dos Macacos: A Guerra. O ator, que interpreta o personagem César, vem apresentar o terceiro capítulo da franquia, no final de julho.

No filme, César e seus macacos são forçados a um conflito mortal contra um exército de seres humanos liderados por um líder cruel. Depois que os macacos sofrem perdas, César começa uma busca para vingar sua espécie.

O filme foi bem recebido pelas principais críticas internacionais. O Hollywood Reporter classificou como um feito a trilogia se conectar do começo ao fim com uma renovação a cada título. Planeta dos Macacos: A Guerra estreia dia 3 de agosto nos cinemas do Brasil.