‘A Torre Negra’ estreia nos cinemas brasileiros

Foto: Divulgação

Demorou, mas a magnum opus do escritor norte-americano Stephen King finalmente deixou as páginas dos livros e chegou às telas do cinema. “A Torre Negra”, série de oito livros – e que soma mais de cinco mil páginas escritas – mostra a história do pistoleiro Roland Deschain, sua caçada pelo Homem de Preto e sua eterna busca pela Torre Negra, responsável por sustentar todos os universos existentes.

Um mix de terror, fantasia e ficção científica, a obra de King demorou mais de 30 anos para ficar pronta. O primeiro dos sete livros (“O Pistoleiro”), foi lançado em 1982, quando o autor tinha apenas 19 anos. Já o último, “A Torre Negra”, chegou às livrarias em 2004. Em 2012, no entanto, King retornou ao mundo de Roland em “O Vento pela Fechadura”, que traz mais detalhes da jornada do herói pouco provável.

No enredo do filme, estão elementos e personagens de vários livros da série. Ou melhor, para o diretor do filme, Nikolaj Arcel, o longa não é bem uma adaptação da saga, mas sim, uma sequência. “É, de fato, uma continuação. É uma continuação do cânone. Isso é exatamente o que planejamos e o que Stephen King assinou”, disse. Além de Arcel na direção, o filme tem Ron Howard como produtor e Akiva Goldsman e Jeff

Pinkner como roteiristas.