Centro Compartilhado de Criação inaugura nova sede

Inspirado na sede de grandes companhias europeias como o Théâtre du Soleil, o Centro Compartilhado de Criação foi inaugurado em 2015 e a partir deste sábado, 21, terá novo endereço, na Rua Brigadeiro Jordão, 1.010, na Barra Funda.

Antes o espaço criado pelos sócios, os atores e produtores Caco Ciocler e Ricardo Grasson, estava localizado no mesmo bairro, na Rua James Holland. Lá, abrigou a temporada de espetáculos como O Homem Elefante, com direção de Cibele Forjaz e Wagner Antonio, e 45 Minutos, solo de Ciocler.

Um dos motivos para a mudança foi o de buscar um local mais acessível ao público. Agora, o CCC está entre as estações de metrô Marechal Deodoro e Palmeiras-Barra Funda.

O galpão com 550 m² abre ao público a partir das 20h, com a exposição de grafites do coletivo Família Febre, fundado em 2003, em Sapopemba. A mostra integra oito obras dos artistas Nino Grafs, Onino, Pneu e Guina. No lugar de um antigo estoque de tecelagem, o CCC possui um espaço cênico modular de 10 m X 25 m, com arquibancadas móveis, camarins, sala de ensaio, sala de dança, espaço para exposições e um bar-café. Na calçada também haverá um parklet – mini praças instaladas em vagas de carros.

Ao longo do ano, os sócios planejam a criação de cursos e de um núcleo de dramaturgia, além de projetos de cinema e artes visuais.

Na programação para o início de 2017, estão previstas a estreia de Dorotéia, de Nelson Rodrigues, com Rosa Maria Murtinho e Letícia Spiller. Depois de uma temporada no Rio de Janeiro, a montagem dirigida por Jorge Farjalla traz uma ex-prostituta que largou a profissão depois a morte do filho e vai morar na casa da prima, Dona Flávia, uma mulher feia, frustrada e infeliz que faz de tudo para destruir a beleza da prima.

Também estão previstas as reestreias dos espetáculos Pobre Super Homem, da Cia Banquete Cultural, e Cabras – Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam, da Cia Teatro Balagan

CENTRO COMPARTILHADO DE CRIAÇÃO

Família Febre. Rua Brigadeiro Galvão, 1010. Tel.: 3392-7485. 2ª a 6ª, 11h às 20h. Grátis. Até 14/3

