Whoopi Goldberg fala de mudanças no tratamento

O cumprimento – um forte aperto de mão – parece um alerta defensivo, mas logo o mágico sorriso de Whoopi Goldberg, aquele que se tornou sua marca registrada desde que apareceu pela primeira vez no cinema, em A Cor Púrpura (1985), desestabiliza a ideia de que logo viria uma dura conversa. “Aceita um macaron?”, diz ela, sorriso pleno, oferecendo um dos três doces que restam em seu prato. “Me ajude a comer, pois já estou empanturrada e ainda quero mais.” Oferta aceita e os poucos segundos antes do início da entrevista são consumidos em um silêncio de cúmplices, ambos com felicidade nos olhos e saboreando a guloseima como se estivessem cometendo uma travessura.

Com 62 anos completados nesta segunda (13), Whoopi Goldberg é uma rara figura no competitivo mundo do cinema e da TV dos Estados Unidos. Seu humor rascante serve tanto para divertir como para alertar e, como poucos, a atriz emite opiniões sinceras que, muitas vezes, incomodam. Ela conversa com a reportagem antes do lançamento do Calendário Pirelli de 2018, ocorrido na sexta-feira, em Nova York, e no qual tem uma importante participação. E do qual tem orgulho: “É uma necessária provocação”. Foto: TIM WALKER/PIRELLI

Com fotos clicadas pelo inglês Tim Walker, a 45ª edição chega com ares de ousadia: ao recontar a clássica história de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, o fotógrafo escalou um elenco de 18 celebridades negras. Estão ali a top model Naomi Campbell, o cantor e apresentador RuPaul, a atriz Lupita Nyong’o e o ator Djimon Hounsou, além da própria Whoopi, entre outros. Além de cortar cabeças, esses profissionais se uniram para decapitar preconceitos e estereótipos.