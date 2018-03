Vitrine do passado e do presente, ‘Vídeo Show’ completa 35 anos

O “Vídeo Show” é um programa estratégico na grade da Globo. Criado em 1983, ele tinha como missão resgatar as memórias da emissora, que estava fazendo 18 anos à época. Com o passar do tempo, a produção acabou por reforçar seu cunho institucional. Além de enaltecer os astros e estrelas da casa, virou uma vitrine não apenas da história da emissora, mas, sobretudo, da programação que está no ar.

Entre diversas trocas de horário, apresentadores e reformulações, o programa completa 35 anos no ar neste mês de março e segue firme sob a direção de José Bonifácio Oliveira, o Boninho.

Nos seus primeiros quatro anos de vida, o “Vídeo Show” teve muitos apresentadores. Sempre com um convidado especial que respondia às perguntas do público, o programa exibido aos domingos promovia um verdadeiro rodízio de anfitriões.

Foto: Divulgação / TV Globo

Sob a direção de Ronaldo Cury, nomes em alta na década de 1980, como Tássia Camargo, Carla Camurati, Paulo Betti, Lúcia Veríssimo, Fernanda Torres, Débora Bloch, Nuno Leal Maia, Lucélia Santos, Marcelo Tas e Miguel Falabella passaram pela bancada da produção.

O desempenho de Falabella, em especial, conseguiu captar o público e dar tom à atmosfera do programa. Por isso, o ator acabou sendo escolhido para a nova fase que estava sendo arquitetada. Em 1987, ano em que o programa passou a usar a famosa versão instrumental de “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, clássico de Michael Jackson, Falabella assumiu a bancada em definitivo e passou a apresentar o “Vídeo Show” nas tardes de sábado.

“Sempre fui muito curioso pela história da tevê e de suas estrelas. Acho que o programa tem uma função muito especial. É necessário olhar para trás e lembrar, inclusive, das falhas”, conta Falabella, referindo-se ao famoso quadro “Falha Nossa”, que mostra os erros das gravações. Foto: Divulgação / TV Globo

CRESCIMENTO

Em 1989, ao lado de Cissa Guimarães, repórter e responsável pela locução do “Vídeo Show”, Falabella formou a dupla que daria “cara” ao programa. A partir de quadros como “Pergunte ao Seu Astro”, “Tricotando com Falabella” e “Túnel do Tempo”, a produção cresceu e passou a ter mais visibilidade dentro da Globo, que acabou a transferindo para as tardes de segunda a sexta.

Nos anos 1990, o programa abriu seu leque de intenções. Em vez de focar apenas na programação da casa, tornou-se uma espécie de revista eletrônica de entretenimento, passou a dar dicas de shows, cobrir gravações de álbuns musicais e mostrar a vida das celebridades fora dos estúdios.

A elasticidade de assuntos fez com que novos repórteres fossem contratados. Ao longo da década, nomes como Renata Ceribelli, Virgínia Novick e Chris Couto se dividiam na condução das matérias. “A gente era feliz e sabia. O ambiente era divertido e acolhedor. Foi o programa que me mostrou para o Brasil e eu devo muito a ele. Por isso que estou sempre por perto”, destaca Cissa. Foto: Divulgação

Em 2000, novas reformulações no programa

Nos anos 2000, o “Vídeo Show” passou por quatro reformulações profundas. Com a saída de Falabella da bancada, em 2002, o programa passou a ser apresentado por André Marques e, posteriormente, também ganhou o reforço de Ana Furtado.

Com os dois no estúdio, e Renata Simões, Ellen Jabour, Marian Hein e Sarah Oliveira nas reportagens, a produção ganhou novo fôlego a partir de quadros como “Astromóvel” e, especialmente, o “Vídeo Game”, divertida disputa sobre a história da tevê comandada por Angélica.

“O legal do programa é que ele não se levava a sério Então, era possível abordar de tudo um pouco e brincar. A resposta do telespectador sempre é instantânea. Aprendi muito nos anos em que estive à frente da bancada e conheci todo mundo dentro da Globo”, lembra André Marques que, sem vontade de continuar como ator, viu no “Vídeo Show” a oportunidade de entrar no setor de entretenimento da emissora. Foto: Divulgação

Resgatando a audiência

Com audiência oscilante e diante da perda de espectadores na década de 2010, a Globo entregou o programa nas mãos de Ricardo Waddignton e chamou o jornalista Zeca Camargo para comandar para a empreitada. O novo formato transformou o “Vídeo Show” em um programa de auditório, com direito a banda e plateia.

O público estranhou e a rejeição foi alta, o que fez com que, novamente, a Globo entregasse o programa nas mãos de Boninho. O diretor viu na figura excêntrica do então repórter Otaviano Costa a nova “cara” do “Vídeo Show”. Foi na dupla formada por Otaviano e Mônica Iozzi que o programa resgatou sua relevância. Ao vivo, os dois conseguiram alavancar a audiência por conta de suas piadas e boa interação.

“A gente começava o programa sem combinar nada. As coisas aconteciam de forma natural. O público se divertia junto com a gente”, conta Mônica que, em 2016, deixou a bancada para atuar nas novelas. A saída de Mônica deixou um “buraco” no programa, que ganhou o reforço de Maíra Charken, Alinne Prado, Joaquim Lopes e Sophia Abrahão nos últimos anos. Atualmente, Sophia, Marcos Veras e Otaviano seguem como apresentadores titulares do “Vídeo Show”.

Até Falabella foi escalado para homenagear atores que já morreram, no quadro “Memória Nacional”. “O programa está mais vivo do que nunca. Foi minha primeira oportunidade no entretenimento da Globo e a agarrei com força. Acho que hoje temos o equilíbrio perfeito entre memória, atualidades e entrevistas. Me emociono todas as tardes”, garante Otaviano.