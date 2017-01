Viola Davis, Emma Stone e Bryan Cranston estão entre premiados

Foto: Divulgação

A 23ª edição do SAG Awards, prêmio do Screen Actors Guild, o Sindicato de Atores dos EUA, foi entregue neste domingo, 29, e contemplou interpretações em cinema e TV, filmes e séries.

Alguns candidatos que estavam na lista dos indicados confirmaram seu favoritismo. Como foi o caso da estrela do momento Viola Davis, que levou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance no longa Um Limite Entre Nós (ela também ganhou o Globo de Ouro pelo mesmo trabalho).

Outra queridinha do público e crítica, Emma Stone levou sua estatueta de Melhor Atriz por La La Land. Teve ainda Claire Foy, como melhor atriz em série dramática por The Crown, e Sarah Paulson, como melhor atriz em minissérie ou filme para TV por People vs. O.J. Simpson: American Crime Story. Bryan Cranston foi escolhido como Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV por All the Way.

Ao longo dessas mais de duas décadas, não apenas o SAG Awards, mas também os prêmios dos demais sindicatos acabaram por substituir o Globo de Ouro, da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, como indicativos do Oscar.

Confira a lista com os vencedores:

Melhor Elenco em Filme: Hidden Figures

Melhor Ator: Denzel Washington por Fences

Melhor Atriz: Emma Stone por La La Land

Melhor Performance por Ator Coadjuvante: Mahershala Ali por Moonlight

Melhor Performance por Atriz Coadjuvante: Viola Davis por Fences

Melhor Elenco em Série Dramática: Stranger Things

Melhor Elenco em Série de Comédia: Orange is the New Black

Melhor Atriz em Série Dramática: Claire Foy por The Crown

Melhor Ator em Série Dramática: John Lithgow por The Crown

Melhor Ator em Série de Comédia: William H. Macy por Shameless

Melhor Atriz em Série de Comédia: Julia Louis Dreyfus por Veep

Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a TV: Bryan Cranston – All the Way

Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a TV: Sarah Paulson – The People v. O.J. Simpson: American Crime Story