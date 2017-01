Viola Davis é homenageada na Calçada da Fama de Hollywood

Nesta quinta-feira, 5, Viola Davis recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles (EUA), que agora contabiliza 2.596 nomes de astros. Quem entregou o certificado de inscrição do nome dela na rua das estrelas foi Meryl Streep. “Meryl Streep e Cicely Tyson eram as únicas atrizes de quem eu falava sobre no passado”, revelou Viola no seu discurso de agradecimento.

Viola, que concorre ao Globo de Ouro e ao Screen Actors Guil (SAG) como atriz coadjuvante pelo seu papel no filme “Frences”, dirigido e protagonizado por Denzel Washington, brilha também na série “How to Get Away With Murder”, fazendo o papel da advogada Annalise Keating.

“A principal coisa que Annalise tem me dado é a exposição mundial. Isso foi o que mudou toda a minha carreira”, disse a atriz. Pelo papel, Viola foi a primeira atriz negra a ganhar um Emmy como protagonista em uma série.