Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, será pai pela segunda vez

Mais um bebê está chegando neste ano: Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, anunciou que será pai pela segunda vez durante o programa “Mais Você” desta quarta-feira, dia 4.

“A Maria Vitória vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha”, disse o cantor. Então Cissa Guimarães, que está substituindo Ana Maria Braga no programa da TV GLobo, mostrou surpresa com a revelação: “Já providenciou outro?”, brincou. Victor é casado com a empresária Poliana Bagatini e a filha do casal tem 11 meses de idade.

