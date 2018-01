Uma trama de outro tempo: 1920

Foto: Divulgação

Estudar sempre foi uma atividade bastante prazerosa para Marcel Octavio. Por isso, ao saber que integraria o elenco de “Tempo de Amar”, da Globo, o ator não perdeu tempo em pesquisar sobre a década de 1920, período em que se passa a trama escrita por Alcides Nogueira e Bia Corrêa. Sua primeira referência para compor o jovem Otávio foi o momento social e político do Brasil. “Estudei a política do café com leite, o movimento tenentista… Especificamente a situação do partido comunista no início do século 20, os anos na ilegalidade, a coluna Prestes”, explica.

Logo depois, ele buscou inspirações no cinema em filmes, como “Era Uma Vez a Revolução”, “Diários de Motocicleta” e “Che”. “Busquei ver neles o idealismo e a inocência dos jovens revolucionários. E, por fim, eu tinha acabado de reler a autobiografia da minha bisavó, a escritora e memorialista Laura Oliveira Rodrigo Octavio. Ela viveu de 1894 até 1995, um feito e tanto. Ela narra todos os eventos históricos do país, que aprendemos nos livros na escola, da perspectiva de quem realmente viu acontecer. Não podia ter melhor estudo do que esse”, vibra.

Na trama das seis, Otávio é um estudante progressista e entusiasmado com a Política Nova e se filia ao Grêmio Cultural Brasileiro, onde ajuda no jornal político. Ao longo dos capítulos, ele irá se identificar com o partido comunista, se tornando uma espécie de guerrilheiro, agindo em prol de detidos e buscando novos caminhos para a cena política de então. “Sempre me senti atraído por interpretar personagens de uma época que, embora pareça tão distante de nós tecnologicamente, na verdade não está assim tão longe”, explica.