Um personagem de riso solto

Natural de São Paulo, aos 65 anos, Caruso exibe o fôlego e a empolgação do jovem ator de “Aritana”, sua novela de estreia, exibida pela extinta Tupi em 1978. Ao longo dos anos, fez de tudo um pouco na tevê. Assinou folhetins como “A História de Ana Raio e Zé Trovão”, foi premiado por seus desempenhos em tramas como “Mulheres Apaixonadas” e “Páginas da Vida”, e ainda viu “Trair e Coçar é Só Começar”, sua peça mais conhecida, chegar à tevê como série do Multishow.

Seguindo pelo caminho cômico está também o falido Pedrinho, de “Pega Pega”. Na atual novela das sete, Caruso se diverte com as cenas inusitadas do “bon vivant” que perde toda a fortuna e vai morar na Zona Norte do Rio de Janeiro. “Consegui o melhor dos dois gêneros. O drama me trouxe prestígio, já o humor me colocou nos braços do povo”, compara.

O humor sempre pautou o trabalho de Marcos Caruso como escritor. Mesmo assim, a televisão demorou a descobrir sua verve cômica como intérprete. Demorou mesmo, quase 35 anos. A “virada” foi no sucesso “Cordel Encantado”, de 2011. E, desde então, convites para tipos mais divertidos passaram a ser uma constante na vida do ator, como o exagerado Leleco, de “Avenida Brasil” e o despreocupado Feliciano, de “A Regra do Jogo”.

O mote de seu personagem e de toda a trama de “Pega Pega” é o assalto ao Carioca Palace. O que você faria com os $40 milhões de dólares que foram roubados dos cofres do hotel?

É tanto dinheiro que fica até difícil pensar, mesmo que hipoteticamente. Sem querer bancar o modesto, acho que separaria 10% do valor para ter uma vida boa. E o resto eu ajudaria as pessoas que mais necessitam. Não preciso de todo esse dinheiro. É até ruim ficar com tudo isso guardado, seria um jeito de maltratar as minhas futuras gerações.

Nas obras que escreve ou nas recentes produções de tevê em que atua, seu nome está muito ligado à comédia. Como o humor de “Pega Pega” chamou a sua atenção?

É a primeira novela como autora titular da Claudia Souto, e ela traz um frescor e uma sagacidade condizente com essa estreia no posto. Como também escrevo, o que vi foi uma aposta arriscada, mas feita de forma muito eficiente: Cláudia não construiu uma novela tradicional com um núcleo cômico. Ela fez uma novela inteiramente cômica com alguns pontos dramáticos. São personagens feitos para o riso, mas que carregam seus problemas cotidianos.

Como assim?

Meu personagem, por exemplo, perdeu o hotel e o dinheiro da venda ao mesmo tempo. Inicialmente, a graça dele era a partir do estilo de vida excêntrico e exagerado. Agora, tem um pouco mais de humanidade nas cenas dele, já que perdeu tudo e foi morar na Tijuca. As poucas mordomias que lhe restaram são roubadas do próprio hotel, que são os produtos de beleza, o champanhe que ele adora tomar no final da tarde. A única coisa que Pedrinho ainda tem é a pose.

Por ser dono de um hotel claramente inspirado no Copacabana Palace, do Rio de Janeiro, Pedrinho acaba sendo muito relacionado com a figura do “playboy” Jorginho Guinle. Ele foi sua maior inspiração para o Pedrinho?

É claro que meu trabalho de pesquisa passou pela história do Jorginho. Muito mais pelo jeito sofisticado e a vida extravagante e intensa do que pela relação dele com o hotel. O Jorginho era símbolo de um Rio de Janeiro que não existe mais, que ficou nos anos 1950. Agora a história é outra e, se minha inspiração ficasse limitada a ele, correria o risco de Pedrinho ficar um pouco datado.

“Pega Pega” é um folhetim que fala sobre ética em um momento em que a corrupção domina todas as esferas da política nacional. Você enxerga alguma sintonia entre o texto e o atual cenário do país?

A novela é uma grande ficção, mas aborda a mania de algumas pessoas de sempre quererem se dar bem. Nesse sentido, acho que ficção e realidade têm alguma coisa a ver. Mas o texto da trama preza pela leveza e não fala de ninguém especificamente. Nesse momento do País, seria complicado fazer algo de cunho político tão forte.

Por quê?

Está tudo muito confuso. Precisamos de tempo para assimilar o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Em um dia, tudo parece mudar. No outro, volta tudo ao ponto zero.

No que você acredita?

No teatro, no poder transformador da educação e das artes. Essas áreas são as mais afetadas pela inconstância da economia e da política. As pessoas tratam como se fossem coisas menores. Mas, além de fundamentais para a construção da crítica de um povo, existem muitos profissionais que dependem dela para viver. O número de peças em cartaz caiu de forma vertiginosa. O que mais se vê nos palcos é monólogo, que é o mais barato de se produzir.