Um encontro entre o passado e presente

Na série de Marcelo Saback, Mauro Wilson e Adriana Falcão, Fábio interpretou Ricardo, e Klebber fez seus “flashbacks”. Ricardo era namorado de Angélica, de Drica Moraes, na infância. E, após viajar para os Estados Unidos, eles se separam. Anos mais tarde, Ricardo retorna, reencontra Angélica e Afrodite, o alter ego da ex, vivida por Luisa Arraes. “Fiquei lisonjeado com essa dobradinha. Acho que ele teve uma energia incrível e entra completamente no jogo”, celebra.

Já faz dez anos que Klebber Toledo estreou na tevê. Mas ele ainda guarda as lembranças de quando interpretou o jovem Mateus, em “Malhação”. “Todos diziam que eu ia ser o novo Fábio Assunção. E fui, literalmente”, conta, entre risos. No ar em “A Fórmula”, que teve seu último capítulo dia 28 de agosto, o ator dividiu um personagem com o alvo das antigas comparações.

Segundo o ator, o processo de criação foi bem complicado. Mas nada se compara com as gravações feitas em plano-sequência pelas diretoras Flávia Lacerda e Patrícia Pedrosa. “Tudo pode ser uma armadilha. Então precisou ser medido milimetricamente. Se errar a marcação, estraga a cena inteira”, relembra, já saudoso. “Foi muito trabalhoso e muito divertido. Nunca tinha feito nada assim”, completa.

Aos 31 anos, Klebber se vê na melhor fase de sua carreira. “Estou me sentindo mais seguro, mais preparado e aproveitando melhor as oportunidades”, explica. Com seis novelas no currículo, ele aprendeu a lidar com as vaidades da profissão e da fama. “Todo ator tem uma vaidade grande, não dá para negar”, afirma, completando que é um processo árduo não se deslumbrar com o reconhecimento. “Hoje tenho mais uma vaidade cênica. Imagino a cena de um jeito e me frustro quando não consigo chegar lá. Ainda tenho de aprender a desapegar”, lamenta, com bom humor.

Klebber já está escalado para outro personagem. O ator interpretará um boxeador que pode perder o cinturão após uma falsa notícia em “Cidade Proibida”, série prevista para estrear este mês.

A produção trata das aventuras do detetive Zózimo, de Vladimir Brichta. “Adoro praticar esporte e estou sempre em movimento. Intensifico ou minimizo os treinos para cada trabalho. Se esse pedir que eu lute de forma específica, estou pronto para isso”, garante.