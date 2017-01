TV Cultura abre inscrições para jovens da música clássica

Estão abertas as inscrições para o único programa de calouros de música clássica da televisão brasileira, o “Prelúdio”, exibido pela TV Cultura. Os interessados em participar devem acessar o site www.tvcultura.com.br/programas/preludio e preencher a ficha de inscrição, enviando também um vídeo com boa qualidade sonora da sua interpretação.

O prazo para manifestar interesse segue até dia 20 de março, e as gravações serão iniciadas em abril. A participação é gratuita e aberta para instrumentistas com até 25 anos de idade, e cantores com até 28 anos de idade. Na primeira fase, o maestro Júlio Medaglia, que também atua como diretor artístico do programa, selecionará 32 candidatos. O vencedor desta edição ganhará uma bolsa de estudos de três anos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, Hungria, instituição prestigiada no cenário erudito. Foto: Jair Magri_TV Cultura

O “Prelúdio” estrou na TV Cultura em 2005 e premiou diversos músicos que hoje fazem parte das maiores orquestras do Brasil, como a OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e a Orquestra Filarmônica de Goiás. É o caso de Cristian Budu, pianista vencedor do prestigiado Concurso Clara Haskill, Leonardo Hillsdorff, Camila Titinger e Silvia Molan, todos já com carreiras consolidadas no Brasil e no exterior, além do mais novo vencedor do programa, o jovem violinista de 19 anos Jessé Reis.