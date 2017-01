Tatá Werneck é flagrada com Tiago Iorc em cinema e finge estar grávida

Mais uma vez Tatá Werneck faz brincadeiras com os paparazzi. No último domingo (22), ela foi flagrada no cinema com Tiago Iorc e resolveu causar: fingiu que estava grávida.

A atriz usou enchimento na barriga, fez várias poses e também passeou com um carrinho de bebê pelo shopping.

Em dezembro, ela já havia dito que faria isso. “Pensando em tirar uma foto com um carrinho de bebê para ver o que o povo vai falar”, falou na época, referindo-se aos boatos de que ela e Tiago estariam namorando.