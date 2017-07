Sumareense se destaca em programa que revela novos talentos no humor

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Comédia e televisão é uma parceria que anda de “mãos dadas” no Brasil há muitos anos. Diversos programas criados a partir desta fórmula se mantêm ativos na grade do País, como o veterano “A Praça É Nossa”, exibido há várias décadas, e o “Zorra” (antigo “Zorra Total”) que já revelou diversos talentos deste segmento desde 1999.

Seguindo esta linha, encontra-se o programa “Prêmio Multishow de Humor”, desenvolvido pelo canal pago da rede Globosat. A primeira versão do festival foi ao ar em 1996, ainda com o nome de “Prêmio do Bom Humor Brasileiro”, e, desde então, o programa trouxe para os holofotes diversos artistas, como a atriz Claudia Rodrigues (a primeira vencedora da atração), Marcelo Médici, Heloísa Périssé e Diogo Portugal.

Este ano, a premiação contou com um representante da região, o humorista sumareense Douglas Brito. Ele agradou os jurados com a sua interpretação cômica, com elementos de clown, e se manteve no programa até a semifinal, exibida na última quinta-feira. “O ‘Prêmio Multishow de Humor’ é o concurso mais importante da comédia brasileira, já revelou vários talentos, e para mim foi uma honra imensa participar!”, comemorou em entrevista ao LIBERAL nesta semana. Ele foi escolhido entre 24 artistas selecionados entre mais de cinco mil inscritos de todo o País. “É um reconhecimento incrível, porque existe a oportunidade do Brasil inteiro ver seu trabalho, e isso fica disponível para o público assistir no Globo Play para sempre. É um sonho que se tornou realidade”.