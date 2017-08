Sophia Abrahão ‘admite’ que se parece com Harry Styles

Neste domingo, dia 20, Sophia Abrahão comentou o “Dança dos Famosos” da Globo em seu perfil do Twitter e ainda aproveitou para responder aos seus seguidores. Em uma das respostas, a atriz se divertiu com comparações entre ela e Harry Styles.

Uma seguidora publicou imagem na que aparecem alguns participantes do “Criança Esperança 2017”, exibido no sábado, 19. Na legenda, ela comparava os artistas brasileiros a artistas internacionais, e Sophia foi comparada a Styles.

“Tô passando mal”, respondeu Sophia, e resolveu brincar com a semelhança nos tuítes seguintes. “Gente, meu cabelo tá muito igual ao cabelo do Harry. Eu só não tirei uma foto hoje porque tava muito horrorosa. Sonhei com ele hoje, que eu o vi em cima do palco, e ninguém tinha visto”, tuitou Sophia.