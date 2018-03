‘Só estou gorda’, responde Drew Barrymore a mulher em restaurante

Embora a personagem de Drew Barrymore tenha tido que se adaptar a uma nova dieta em Santa Clarita Diet, série da Netflix que teve sua segunda temporada lançada nesta sexta-feira, 23, ela disse que não consegue seguir dietas tão facilmente na vida real.

“Durante as gravações eu tenho uma dieta vegana e me exercito todos os dias. Mas depois eu deixo tudo isso para lá porque adoro comer”, falou durante o The Late Late Show with James Corden.

A atriz ainda contou uma situação constrangedora pela qual passou por causa de seu peso. Ela disse que saiu para jantar com algumas amigas e todas levaram seus filhos.

“Na hora de sair, uma mulher me falou ‘Nossa, você tem muitos filhos!. Eu respondi que só tinha dois, ao que ela respondeu Mas é claro que você também está esperando mais um'”, contou Drew.

Ela falou que olhou nos olhos da mulher e disse “Não, só estou gorda mesmo”. Mas depois pensou, “Nossa, essa doeu!”.