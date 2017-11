Sérgio Guizé ressalta personagens variados na televisão

Seu último trabalho na tevê foi em “Êta Mundo Bom!”, trama que também contou com a assinatura de Walcyr Carrasco. O que o motivou a repetir essa parceria com o autor? Eu confio muito no trabalho dele e ele confia bastante no meu. Acho que foi um dos motivos para ele ter me convidado. O Gael é completamente diferente do Candinho. Às vezes, me surpreendendo como o Walcyr consegue construir histórias tão diferentes e como ele vai chocando a gente a cada capítulo. Vou lendo o roteiro e ficando fascinado. É incrível como uma cabeça só consegue criar tantas trajetórias diferentes e interessantes. O Candinho e o Gael têm um abismo de diferença entre os dois.

Antes de integrar o elenco da série do GNT, dirigida por Selton Mello, Guizé mantinha uma relação tímida com a tevê, colecionando pequenas participações em produções como “Por Toda A Minha Vida” e “Tapas & Beijos”. Natural de Santo André, em São Paulo, e ator denso do teatro, ele encontrou espaço na televisão em tipos nada ortodoxos e que passam longe dos mocinhos românticos. Entre eles, o médium Caíque, de “Alto Astral”, e o inocente e pueril Candinho, de “Êta Mundo Bom!”.

A carreira de Sérgio Guizé deu uma guinada vertiginosa nos últimos anos. Após participar de “Sessão de Terapia”, do GNT, o ator de 37 anos se fixou no elenco principal da Globo, onde conquistou protagonistas de peso em projetos como “Saramandaia”, “Alto Astral” e “Êta Mundo Bom!”. No entanto, os 20 anos de experiência no teatro não deixaram o avassalador sucesso da tevê subir à cabeça. Mesmo em papéis de destaque, Guizé vive em constante policiamento para não se deslumbrar com o glamour que o veículo agrega.

A trama de “O Outro Lado do Paraíso” aborda a violência contra a mulher e o machismo em seus núcleos principais. Como você encara essa temática no folhetim?

Acho que as mulheres precisam ter os seus direitos assegurados. Estamos muito atrasados em relação a isso. Nunca senti o que as mulheres sentem. Por exemplo, não sei o quão intensa é a dor do parto. Fui criado por mulheres muito fortes e minha família é bastante matriarcal. Não sei como é esse sofrimento, mas já vi o quão doido é ser classificado por gênero.

Apesar de ter atitudes controversas e agressivas, Gael não é considerando o grande vilão da trama. Como você define o seu personagem dentro do enredo?

Acredito que seja um personagem muito intenso e complexo. Ele tem esses surtos muito por conta da criação que teve. Gael foi criado para ser o homem forte da casa, o provedor. Quando ele conhece o amor, através da Clara (Bianca Bin), percebe que esse sentimento não é de posse. É difícil manter o mesmo nível de atuação quando ele está magoado ou quando tem essas explosões. Acho que não estou preparado para ser odiado pelo público (risos). Foto: Divulgação / TV Globo

Como assim?

Não é um personagem fácil de compreender e nem de interpretar. Gael não odeia as mulheres. Ele é refém da sua própria cultura. É uma questão dele com o próprio ego e de provar o que ele pode ser. É um homem bruto e rústico. É muito bom trazer essa discussão à tona. Discutir o que estamos vivendo e mostrar esse personagem que é filho da impunidade, algo que debatemos muito atualmente. Pelo fato de ser rico, Gael não tem medo em infringir as regras ou fazer o que quer.

Os períodos de preparação para as novelas são realizados cada vez mais cedo. Como foi o seu trabalho para a construção do Gael?

Acho muito legal esse tempo para estudar o personagem com calma. A grande preparação foi durante os encontros com o Eduardo Milewicz (preparador de elenco). Pude me aproximar dos outros atores, aproveitar um pouco dos conhecimentos deles, das histórias e dos sotaques. Construímos uma novela juntos. A história do outro agrega muito ao meu processo, por exemplo.

Desde sua participação em “Sessão de Terapia”, do GNT, a sua relação com a tevê vem se intensificando. A que você deve essa aproximação maior?

Acho que é tudo uma continuidade. As coisas são do jeito que devem ser. Trabalho há 20 anos como ator e não parei para pensar no passado. Não consigo dar mais importância a um ou outro trabalho. Acho que, desde que o teatro apareceu na minha vida, não consigo parar mais. Tudo foi muito importante para mim.