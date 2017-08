Sentimento de voltar às origens

Nanda Costa está acostumada a ser escalada para personagens de forte carga dramática. Por isso, se surpreendeu quando recebeu a ligação do diretor Luiz Henrique Rios a chamando para atuar em “Pega Pega”, atual folhetim das sete. Nanda sempre desejou voltar ao horário, tradicionalmente mais ligado à comédia, com que trabalhou pela primeira e única vez em “Cobras & Lagartos”, de 2006, novela que marcou sua estreia na televisão.

Com o auxílio dos preparadores de elenco Eduardo Milewicz e Beta Perez, Nanda aproveitou seu mergulho na rotina da camareira que se envolve em um roubo milionário para também buscar seu próprio “timing” de humor. “Sandra é uma personagem errante. Mas aprendo muito com a atitude rebelde dela. Em uma das primeiras cenas que gravei, o texto dizia: ‘Só ter emprego e arrumar a cama não é o bastante. Eu queria mesmo era ser hóspede’. A novela como um todo fala muito sobre as diferenças entre classes. O humor que surge daí é cheio de crítica e gosto disso”, garante.

Outro ponto importante foi a interação com os outros atores de seu núcleo, especialmente João Baldasserini, intérprete do sonhador Agnaldo, e Jeniffer Nascimento, que vive a espevitada Tânia na trama de Claudia Souto. “Foi durante os ensaios com a Jeniffer que soltei minha primeira gargalhada de fato. Foi um momento libertador. Hoje, sou uma atriz que pode dar gargalhadas quando o diretor solicitar”, garante, entre risos.

Pouco antes de começar a gravar, Sandra Helena ainda reservaria a Nanda outras novidades. Disposta a aparecer bem diferente no vídeo, a atriz topou clarear e alongar as madeixas. “Ela também se utiliza da sensualidade. O cabelão a deixa bem poderosa”, destaca. A atriz já apareceu com os fios lisos e esticados na pele da manipuladora Tuane de “Império”, e, recentemente, surgiu quase irreconhecível com os fios curtos, repicados e platinados para viver a destemida Camila em “Espinosa”, série do canal pago GNT.

Carreira

Nascida em Paraty, cidade histórica do Litoral Fluminense, Nanda saiu de casa aos 14 anos de idade para tentar ganhar a vida como atriz. A cidade escolhida foi São Paulo, onde morou em pensionatos e casas de parentes e amigos enquanto cursava a Escola de Atores Wolf Maya.

Depois de quatro anos e muitos testes, a atriz foi chamada pela Globo para viver a fogosa Madá de “Cobras & Lagartos”. Sabiamente, ela aproveitou a boa repercussão da novela e de sua personagem para emendar outros trabalhos na emissora, onde também esteve em tramas como “Viver a Vida” e “Cordel Encantado”. Entre uma produção e outra, Nanda construiu uma estreita relação com o cinema, trabalhando com diretores como Sandra Werneck, Cláudio Assis e Breno Silveira. “Precisava ganhar repertório”, assume a atriz, que se utilizou de todas essas experiências para viver a sofrida Morena, protagonista de “Salve Jorge”, de 2012. Geraldo Bessa_TV Press