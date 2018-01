Selton Mello: de tudo um pouco na tevê

Ator desde que se entende por gente, Selton Mello já fez de tudo um pouco na tevê, nos palcos e no cinema. Selton é do tipo que só faz o que quer e vive na busca por projetos que o tirem do lugar-comum. É exatamente por isso que ele topou interpretar o engenheiro Saulo de “Treze Dias Longe do Sol”. Na minissérie assinada por Luciano Moura e Elena Soarez, Saulo é o responsável pela construção do prédio que desmorona e movimenta a ação da trama.

A sensação de estar entre a vida e a morte é desconhecida por Selton. Na busca por referências para dar estofo ao ambicioso Saulo, o ator acabou se inspirando na história de superação de seu irmão, o também ator Danton Mello. Em 1998, Danton sofreu um grave acidente de helicóptero enquanto gravava um especial do extinto “Globo Ecologia” no Monte Roraima. “Ele ficou 30 horas esperando o resgate, no meio do nada, muito machucado. Em muitos momentos desse trabalho, pensei nas nossas conversas pós-acidente, na dor e na força dele durante aqueles dias”, explica.

Mineiro do pequeno município de Passos, Selton estreou na tevê aos sete anos em “Dona Santa”, da Band. Pouco tempo depois, assinou contrato com a Globo, com a qual manteve vínculo de 1984 a 2000, época em que obteve sucesso em tramas como “Tropicaliente”, “A Próxima Vítima” e “A Indomada”. A partir de então, ele resolveu tomar as rédeas de sua carreira. Ao final de “Força de um Desejo”, sua última novela na emissora, não renovou seu contrato. Nos últimos anos, passou a dividir sua paixão pela tevê com o cinema. Além de ter estreado como diretor de longas premiados como “O Palhaço” e o recente “O Filme da Minha Vida”.