Programa conta a história da artista Lucy Alves

Foto: Guto Costa / Divulgação

A cada semana, “O Milagre de Santa Luzia” explora a cultura popular brasileira por meio do universo da sanfona. E neste domingo a atração vai contar a história da cantora, compositora e multi-instrumentista Lucy Alves.

Nascida em João Pessoa, Lucyane Pereira Alves deu início à vida musical aos quatro anos, participando de orquestras mirins. Mais conhecida pelo nome artístico, Lucy chamou a atenção ao se apresentar com uma sanfona no programa The Voice Brasil, em 2013. Colocando o instrumento em evidência, ganhou a simpatia do público e viu sua carreira solo deslanchar. O programa relembra passos desta trajetória e apresenta parcerias da cantora com grandes nomes da música popular, como Dominguinhos, Marinês, Quinteto Violado e Oswaldinho do Acordeon.

A atração é a segunda temporada da série que integra o projeto, consolidado como uma marca de pesquisa sobre o Brasil profundo e a cultura popular brasileira. Cada episódio tem como foco um artista: suas atividades, produções, referências, mestres, a especificidade de sua linguagem e as relações com os lugares onde vivem.