Preta Gil afirma não conhecer música de ‘O Rei Leão’ e internautas se revoltam

Na final do PopStar neste domingo, 10, Eduardo Sterblitch agradou ao público ao cantar a música Ciclo Sem Fim, do filme O Rei Leão.

No entanto, a alegria na internet logo se transformou em revolta contra a jurada Preta Gil, que afirmou não conhecer a música. “É muito difícil, porque como eu não conheço, não conhecia, eu fiquei em dúvida se ele ia optar pelo humor”, disse.

Um internauta observou, inclusive, que Gilberto Gil assina as versões brasileiras das canções do musical inspirado no filme.