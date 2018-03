Possibilidade de contar a própria história em busca de conselhos

Um encontro nos corredores da Record, em São Paulo, foi capaz de mudar completamente a vida profissional de Natália Leite. Em 2009, trabalhando como repórter do “Jornal da Record”, Natália tomou coragem e foi falar com a âncora da produção, Ana Paula Padrão. Durante a conversa, as duas descobriram diversos assuntos em comum, em especial, os estudos e a experiência de cada uma na área de empoderamento e empreendedorismo feminino.

Da amizade que aconteceu naturalmente surgiu uma sociedade e o projeto Escola de Você, plataforma online que propõe uma transformação social para mulheres. A partir de cursos gratuitos e vídeos curtos, a ideia das duas é desenvolver a autoestima e habilidades emocionais de suas espectadoras. Foto: Jorge Rodrigues Jorge / Carta Z Notícias

Em cinco anos de existência, o projeto já chegou a quase meio milhão de mulheres e chamou a atenção da Band, que encomendou à dupla uma versão televisiva da ideia. Com apresentação de Natália, a emissora lança dia 2 de abril o “Superpoderosas”, seu novo programa matutino diário. “Vamos compartilhar experiências e soluções para uma vida mais agradável e feliz, seja no trabalho, na família, no amor. É um programa de formação, que vai ter leveza e alegria, pois é assim que a gente entra nos assuntos difíceis”, pondera Natália.

Formatado ao longo dos últimos meses entre Ana Paula, Natália e a direção de entretenimento da Band, o programa ganhou a apresentação de Natália de forma natural. “Eu não estava me preparando para voltar ao ar. Quando saí da Record em 2013, voltei para o meio acadêmico e me dediquei ao portal. Mas é claro que foi um convite irresistível. Até porque, domino os assuntos que permeiam a produção”, assume.

PÚBLICO

Seguindo a mesma linha da plataforma online, o programa será criado a partir da interação com o público. No site da Band é possível entrar na área dedicada ao “Superpoderosas” e gravar um vídeo com sugestão de pautas, discussões ou contar a própria história em busca de conselhos.

Em redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter, a telespectadora poderá interagir ao vivo com a apresentadora e suas colaboradoras. “Se não tiver essa participação do público, a gente empobrece. Não queremos falar da vida hipotética, mas da realidade. Por isso, é fundamental ouvir o que o público tem a dizer e também fomentar discussões que possam abrir a cabeça das pessoas para o novo”, garante Natália.

Para sair da mesmice, Natália terá a companhia de profissionais sem muita experiência com os estúdios de televisão, mas que são “experts” em suas áreas de atuação. O quadro sobre carreiras será comandado pela doutora em Gestão de Recursos e Sustentabilidade, Soraia Schutel.

Para abordar o equilíbrio financeiro, a consultora Carol Sandler visitará a casa das telespectadoras, enquanto Patrícia Tucci ficará responsável pela “transformação” de postura e imagem pessoal de quem se cadastrar no site do programa.

“Nossos quadros não estão preocupados em promover cirurgias plásticas, botar prótese nos dentes ou sugerir um novo corte de cabelo. Queremos uma mudança mais estrutural, que nossas espectadoras consigam viver bem e evoluir com o que elas já têm”, conceitua a apresentadora.