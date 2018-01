Pluralidade máxima nos shows humorísticos

No ar desde 2000, o “Programa do Jô” já estava estabelecido nas madrugadas. O programa chegou ao fim em 2016 para abrir espaço para uma nova aposta da Globo. Sem a mesma “verve”, a escolha de Pedro Bial para ocupar o horário de Jô parecia um “tiro no pé” da emissora. Os muitos anos à frente do “Big Brother Brasil” fizeram o público esquecer o bom entrevistador que Bial sempre foi.

Profissionais que se sentem perseguidos e se baseiam em máximas como “o mundo anda cheio de ‘mimimi’” ou “não se pode mais falar nada que as pessoas se ofendem” terão de se esforçar um pouco mais. Até porque é completamente possível fazer humor sem soar machista, elitista ou “lgbtfóbico”. A prova disso é a comicidade de alto nível e nada óbvia do reformulado “Zorra”, escolhido como “Melhor Produção Humorística” de 2017. Foto: Divulgação

A tevê vem passando por diversas transformações ao longo dos últimos anos. Na linha de shows, o estilo de humor e o modo de se comandar um programa seguem essa linha evolutiva. Com o público ligado nas redes sociais e interagindo sem atravessadores com as produções, tudo é visto, criticado e/ou elogiado. É perceptível que em, em 2017, já não existe mais espaço para comediantes que tentam produzir risos a partir da humilhação ao próximo.

Por isso, bastou uma semana no ar para que o “Conversa Com Bial” mostrasse todo seu poder de fogo. Em dia com o Brasil de hoje, a produção se transforma dependendo de seus convidados e pode soar mais musical ao receber cantores e compositores, emocional ao homenagear escritores e poetas e necessária ao contrapor ideias de antropólogos, sociólogos e representantes de minorias e maiorias. O diálogo plural e o jogo de cintura do apresentador fizeram o “Conversa Com Bial” conquistar a categoria “Melhor Programa de Entrevista” em 2017.

A versatilidade também se fez presente na experiente Ana Maria Braga, que teve de se esforçar para tirar o “Mais Você”, eleito “Melhor Programa de Variedades”, da mesmice.

TROPEÇOS

Alguns tropeços também fizeram parte de 2017. Sem foco, o desempenho artificial de Sophia Abrahão no “Vídeo Show” e as indecisões de Marcelo Adnet no “Adnight Show” são os “Destaques Negativos” do ano.

Em sintonia com a mudança de postura de boa parte das emissoras abertas e do poder das redes sociais, o “Momento Bizarro” de 2017 aconteceu a partir do vazamento de um vídeo onde o jornalista e agora ex-âncora do “Jornal da Globo”, William Waack, fazia comentários racistas no intervalo de uma transmissão ao vivo.

A longo prazo, 2017 será o ano onde público e televisão mostraram que violência moral e ideias retrógradas merecem ficar no passado e terem consequências à altura.

MELHOR PRODUÇÃO HUMORÍSTICA

Mudança de comportamento no ‘Zorra’

Na grade da Globo desde 1999, o “Zorra Total” sempre foi um espaço reservado a um tipo de humor mais antigo, amparado por bordões e a presença coadjuvante de mulheres voluptuosas. Reformulado em 2015, o programa passou a se chamar apenas “Zorra”, teve elenco reforçado, ganhou novo formato e linguagem. As consequências de tantas mudanças são nítidas e surpreendentes. Foto: Divulgação

A ponto de o “Zorra” concorrer ao Emmy Internacional e garantir o título de “Melhor Produção Humorística” de 2017. Com esquetes rápidos e certeiros, o roteiro faz uma grande mistura cômica onde é possível ironizar desde as sutilezas do cotidiano, como uma simples ida ao banco ou a tentativa de comprar um ingresso de cinema, ao caos sistemático de corrupção nas mais diversas esferas de poder.

Além do texto afiado, o capricho em cenários, direção de arte e figurinos, por mais que os quadros sejam curtíssimos, evidenciam a importância do programa para a emissora. Entre os talentos que valorizaram a temporada do “Zorra”, destaque para Dani Calabresa, Welder Rodrigues, Fernando Caruso, Maria Clara Gueiros e Otávio Müller.

MELHOR PROGRAMA DE AUDITÓRIO

Fátima Bernardes, dona do jogo

Há cinco anos, Fátima Bernardes deixou o jornalismo e investiu alto na área de entretenimento da Globo. À frente do “Encontro com Fátima Bernardes”, a apresentadora foi, aos poucos, entendendo melhor sobre seu público e como poderia ir além de um simples programa matutino. Foto: Divulgação

No período, Fátima perdeu o tom sisudo, experimentou diversos quadros e colaboradores e optou por uma postura próxima, direta e natural para chegar ao telespectador. Escolhido como “Melhor Programa de Auditório” de 2017, o “Encontro com Fátima Bernardes” hoje é palco de discussões que não fogem da “briga”.

E são as convicções sóbrias e esclarecidas da apresentadora, que discorda com leveza e propriedade, seja de seus convidados ou da própria plateia, que deixam a produção mais dinâmica e em sintonia com os principais debates da atualidade.

Melhor Programa de Competição e/ou Reality Show

“MASTERCHEF BRASIL”, DA BAND

Salvador da pátria

Por mais que a Band invista em novos programas, é a franquia “MasterChef” que vem salvando a audiência da emissora.

No ar desde 2014, a disputa culinária não apenas valorizou a grade, como atraiu novos anunciantes e um público ávido e jovem que sequer havia sintonizado a emissora no passado. Comandado por Ana Paula Padrão e tendo como jurados os “chefs” Henrique Fogaça, Paola Carosella e Érick Jacquin, o “reality” acabou ganhando também edições com crianças e profissionais, chegando a ficar no ar quase durante o ano todo na tela da Band.

Embora o formato já esteja precisando de reforços, é sintomático que não houve competição melhor produzida e editada que o “MasterChef Brasil”, fazendo com que a produção vença na categoria “Melhor Programa de Competição e/ou Reality Show” em 2017.

MELHOR PROGRAMA DE VARIEDADES

‘Mais Você’, da Globo, panelas em jogo

Na Globo desde 1999, Ana Maria Braga e seu “Mais Você” já passaram por diversos períodos de “altos e baixos” dentro da emissora. A ponto de ter perdido espaço na grade para a estreia de Fátima Bernardes no entretenimento, em 2012. Foto: Divulgação

Boa de lábia, com mente empreendedora e ciente de seu público, Ana Maria resolveu evitar picuinhas internas e melhorar o antes estagnado conteúdo de seu programa. Com a culinária em alta, o “Mais Você” deixou pautas de comportamento descabidas e o jornalismo sensacionalista de lado e investiu em diversas competições gastronômicas com anônimos e famosos.

O resultado foi aumento na audiência, prestígio interno e a consagração como “Melhor Programa de Variedades”. À vontade, Ana também passou a ser mais natural na condução da produção, ficando em paz com suas gafes e exageros e deixando os convidados cada vez mais participativos, mesmo tendo de acordar muito cedo para marcar presença no estúdio.

MELHOR APRESENTADOR(A)

Tiago Leifert, para todas as horas

Nenhum apresentador da Globo teve mais trabalho em 2017 que Tiago Leifert. Com muita versatilidade, está no caminho certo e fez um pouco de tudo ao longo do ano. Em janeiro, estreou de forma tímida no comando do “Big Brother Brasil”. A missão de substituir Pedro Bial foi árdua até o público se acostumar com seu jeito mais emotivo e jovial e menos poético. Foto: Divulgação

Em poucas semanas, Tiago passou a ser chamado apenas de “Ti” e a transição entre apresentadores foi bem mais tranquila. Além do “reality”, ele também comandou a competição musical “The Voice Brasil” e ainda ganhou um programa mais autoral nas madrugadas de sábado para domingo, o “Zero1”, onde, entre videogames e bonecos de “action figure”, aborda o universo dos “nerds”. Por tantos motivos, Leifert é, sem dúvida, o “Melhor Apresentador” de 2017.

MOMENTO BIZARRO 2017

William Waack sendo racista nos bastidores

Pessimista e elitista, William Waack se escorava em seu passado como repórter de guerra e amplo conhecimento em economia para ocupar o posto de âncora do “Jornal da Globo”. Visto como um profissional difícil e, nas internas, um dos responsáveis pela saída de Christiane Pelajo da bancada do telejornal, Waack parecia ter poderes plenos no jornalismo da emissora.

No entanto, no início de novembro, o operador de câmera Diego Pereira e o designer gráfico Robson Ramos, ambos já desligados da Globo, decidiram publicar um vídeo guardado desde as eleições americanas de 2016.

Nas sequências, durante o intervalo da transmissão, em Washington, Waack conversa com o colega Paulo Sotero e se irrita com uma insistente buzina cujo barulho ecoa no estúdio da emissora. Contrariado, ele faz piadas e claramente diz que a atitude era “coisa de preto”.

Eleito “Momento Bizarro do Ano”, o ímpeto racista de Waack é também um exemplo de que atitudes como essa não serão mais toleradas e terão consequências à altura. Pouco antes do Natal, o jornalista foi demitido da Globo e da GloboNews, onde apresentava o “Painel”.

Destaque negativo

Sophia Abraão, falta de foco

Sophia Abrahão atua, canta, apresenta, dança e acaba não desenvolvendo nenhum desses talentos de forma plena. Insossa e sem qualquer propriedade à frente do “Vídeo Show”, ela apenas lê as informações no “teleprompter” – equipamento acoplado às câmaras de vídeo que exibe o texto a ser lido – de forma burocrática e resume sua participação no vespertino à repercussão que isso pode causar em outras áreas de sua carreira. Foto: Divulgação

Por conta da ausência de foco profissional e postura nada natural e empolgante para apresentar as notícias dos bastidores das produções da Globo, Sophia acabou como “Destaque Negativo – Apresentador/Colaborador” de 2017.

DESTAQUE NEGATIVO

‘Adnigth Show’, sem pé nem cabeça

A trajetória de Marcelo Adnet na Globo é controversa. Na emissora desde 2012, ele foi criticado por sua participação na fraca “O Dentista Mascarado” e não impressionou com seus números musicais no “Fantástico”. Entretanto, ao lado de Marcius Melhem, brilhou à frente do roteiro e dos esquetes do “Tá no Ar: A TV na TV”. Na busca incessante por mais autonomia, Adnet enfim ganhou um programa solo.

Em 2016, foi ao ar o confuso “Adnight”, programa vendido como “talk show”, mas que parecia mais uma produção de humor que tirava os convidados da “zona de conforto”. Foto: Divulgação

Ciente da pouca repercussão da primeira temporada, Adnet e equipe prepararam uma grande reformulação para “late night”, sepultando de vez qualquer chance de ser visto como programa de entrevista e investindo no gênero variedades ao misturar esquetes de humor, paródias musicais e imitações, bem ao estilo do que o apresentador fazia nos seus tempos de MTV Brasil.

No entanto, o resultado foi estranho e excessivamente produzido. Tudo parece pasteurizado e combinado no agora intitulado “Adnight Show”. Nem mesmo a presença de figuras importantes da emissora salvou o programa, escolhido como “Destaque Negativo – Produção”, do naufrágio e esquecimento.