Para relembrar: ‘Deus Nos Acuda’ ia ao ar há 25 anos

Foto: divulgação

Em meados de 1992, o Brasil vivia um dos momentos mais difíceis de sua história. A “ressaca” depois das primeiras eleições diretas chegava a um ponto crítico com o iminente impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. A crise política era reforçada pelo caos na economia em recessão e a sensação geral de que o país estava em colapso social.

Disposto a falar sobre ética em um momento que ela andava um pouco esquecida, Silvio de Abreu criou o mote de “Deus Nos Acuda”, trama que completou 25 anos. “A ideia era levar um pouco de esperança para o público, mas sem esquecer de alfinetar a realidade que estava nos tirando as forças. Entre a sátira e o cotidiano, o futuro do País ficou sob a responsabilidade dos anjos”, conceitua Silvio, que dividiu o texto do folhetim com Alcides Nogueira e Maria Adelaide Amaral.

LEIA TAMBÉM: Sentimento de voltar às origens

Tendo como um dos cenários principais o Céu, o ponto de partida de “Deus Nos Acuda” é a “missão” de Celestina, anja responsável pelo Brasil, interpretada por Dercy Gonçalves. Ao ouvir de Deus a ameaça de ser mandada para o País que deveria ajudar a crescer, ela pede o auxílio do anjo Gabriel, de Cláudio Corrêa e Castro, que convence o “patrão” a deixá-la ficar no céu por mais seis meses. No entanto, tem uma árdua tarefa a cumprir: sem desrespeitar o livre-arbítrio dos humanos precisa modificar o cidadão brasileiro, tornando-o mais honesto.