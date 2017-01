Pai de Leonardo Vieira condena ataques ao filho

O pai do ator Leonardo Vieira se manifestou sobre os ataques homofóbicos sofridos pelo filho nas redes sociais. Ele foi hostilizado após a publicação de uma foto em que beijava outro homem.

Leonardo já havia se manifestado sobre o caso e, em carta, agradeceu o apoio dos pais durante sua vida. Foto:

“Eles entenderam que o filho deles podia ser uma boa pessoa, honesto, bom caráter, bom filho, bom amigo, mesmo sendo “gay”. Hoje, a única preocupação da minha mãe é que eu não seja feliz. Eu posso afirmar para ela que sou feliz.”

O pai do ator, Américo, escreveu uma carta ao filho. Leonardo compartilhou o conteúdo no Facebook:

“Você através de sua CARTA acaba de embarcar no Voo da liberdade, solidariedade e amor e, Saiba que Seus Pais, Irmãos, família e todos aqueles que participaram ou participam de nossos NATAIS estão embarcando juntos, e pode apostar, milhares de pessoas, aqui e Além Mar, também vão participar deste Voo. O ciúme, a inveja, o desamor a falta de caráter a maldade e a mentira infelizmente fazem parte do caráter de alguns indivíduos inescrupulosos que permeiam a nossa sociedade, o nosso ambiente. Só querem destruir, ferir denegrir a imagem daqueles que vieram ao mundo para somar, construir, criar, trazer alegria, enfim melhorar a vida de todo nós.

Tenho ORGULHO de você como FILHO E HOMEM, pela sua luta silenciosa,( junto com seus amigos e colegas de profissão) pelos direitos civis dos menos assistidos e por ser o PROFISSIONAL TALENTOSO que você é.

SEU PAI!!!”