Nova novela da Record, ‘Apocalipse’ fala de redenção dos homens

A segunda fase começa em 1996, com a volta de Adriano e Débora para os Estados Unidos após uma temporada de insucessos no Brasil. No decorrer da trama, profecias apocalípticas acontecem em todos os núcleos na novela – Rio de Janeiro, Jerusalém, Roma e Nova Iorque.

O americano Alan, interpretado por Maurício Pitanga e Eduardo Galvão, e a brasileira Susana, papel de Mônica Torres na segunda fase e de Carolina Oliveira na primeira, vivem uma linda história de amor. Enquanto o italiano Adriano, de Felipe Cunha e Eduardo Lago, e a israelense Débora, de Manuela do Monte e Bia Seidl, envolvidos por uma força misteriosa, se casam de forma conturbada e vivem um relacionamento infeliz. “As tramas são reais e muito corriqueiras. Está no imaginário popular de todos, independentemente de suas crenças”, acredita Vívian. Foto: Divulgação

Depois de uma rápida contextualização, mais um salto: desta vez para os dias atuais. Já crescido, o filho de Adriano e Débora, Ricardo, vivido por Sérgio Marone, se revela o Anticristo. Ele se beneficiará pelas descobertas científicas do amigo de infância Benjamin, personagem de Igor Rickli, que agora estará casado com Zoe, de Juliana Knust. “É um papel bem intenso e forte. Mas estou muito feliz com minha caminhada na emissora”, celebra Juliana, que, após vários trabalhos na Globo, estreou na nova casa em “Belaventura”, atualmente no ar, mas gravada no início do ano.

Ainda que percorra diferentes lugares e contextos, “Apocalipse” fala uma linguagem única. Na ótica de Vívian de Oliveira, quem está afastado da religião amarga períodos difíceis, onde nada dá certo. Enquanto quem está em dia com sua fé prospera.

Para Brenda Haddad, que está nas duas primeiras fases do folhetim na pele de Hanna, a ideia do fim do mundo assusta a todos de forma igual. “Todos conhecem a história ou parte dela. O tema me gerou muita curiosidade e a preparação foi incrível”, diz a atriz, que, para viver uma israelense judia ortodoxa, fez aulas de krav magá. “Além dos ‘workshops’ promovidos pela novela, também assisti a muitos filmes israelenses para ver a maneira como eles se portam”, afirma.