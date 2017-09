Nelson Rodrigues na televisão

A partir deste domingo (3), o “Fantástico” reúne em um quadro dois dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. Em “Nelson – Por Ele Mesmo”, Fernanda Montenegro leva para a tevê o projeto que desenvolve há quatro anos no teatro. Nesse período, ela viajou pelo país fazendo leituras dos textos de Nelson Rodrigues, um dos mais notáveis cronistas e dramaturgos brasileiros. Agora, no dominical, ela orienta a interpretação de Otávio Müller em seis episódios baseados no livro “Nelson Rodrigues – Por Ele Mesmo”, organizado por Sônia Rodrigues, filha do escritor. As crônicas escolhidas por Fernanda falam sobre amor, adultério, futebol, juventude e outros temas do cotidiano. Foto: Isabel Almeida_CZN

A dupla de atores está bem cercada por todos os lados. Além da qualidade no texto que vão interpretar, eles também procuraram dar qualidade a detalhes técnicos. Para isso, João Jardim – que recentemente conduziu bem-sucedidas séries como “Amores Livres” e “Família é Família” no GNT – foi chamado para dirigir. Para dar o tom que Fernanda tinha no teatro, o formato foi gravado de forma documental. “Tivemos duas equipes filmando simultaneamente: uma gravando Otávio e outra na Fernanda, captando o bastidor”, explica ele. Na edição, esses movimentos se alternam, mesclados ainda às imagens reais de Nelson Rodrigues cedidas por sua família, às do duo de atores fora do estúdio em ensaios, estudos e discussões sobre o projeto.

Reforços